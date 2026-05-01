Fête médiévale au Château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Jaulny

Fête médiévale au Château de Jaulny

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Faites un tour dans le passé le temps d’un week-end le Château de Jaulny vous convie à sa fête médiévale !

Samedi 9 mai

Banquet médiéval nocturne découvrez le site du château de nuit comme vous ne l’avez jamais vu ! Pour fêter le départ de la saison, venez festoyer avec votre famille, vos amis, autour d’un festin médiéval de bon aloi. Entre chaque plat, des animations médiévales seront au menu musique, conte avec marionnette, jongleur et spectacle de feu. Il va sans dire que le costume médiéval est obligatoire gueux, fous, seigneurs ou dames, peu importe, chacun devra se parer de son costume médiéval !

Dimanche 10 mai

Grande journée de fête au Château animations et spectacles de troubadours, de jongleurs, combats de chevaliers, campement Viking, spectacles de danse, marché médiéval, visites du château et bien plus encore…

À midi menu médiéval maison, avec pâtés médiévaux à la Taverne de l’Armosie ou Taverne des remparts du parc

Réservation en ligne pour le banquet médiéval

Entrée gratuite pour toute personne en costume médiéval et enfant de moins de 10 ans pour la journée médiévale du dimanche achat des billets d’entrée sur place

Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse, afin de préserver la quiétude des chevaux et animaux de basse-cour qui seront présents sur le site (à l’exception des chiens guides).

Renseignements évènement Facebook du Château de JaulnyTout public

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Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

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English :

Take a trip back in time for a weekend: Château de Jaulny invites you to its medieval festival!

Saturday May 9th

Medieval banquet by night: discover the castle by night as you’ve never seen it before! To celebrate the start of the new season, join your family and friends for a medieval feast. Between each course, medieval entertainment will be on the menu: music, storytelling with puppets, jugglers and fire shows. It goes without saying that medieval costume is compulsory: beggars, fools, lords or ladies, it doesn’t matter everyone will be decked out in their medieval costume!

Sunday, May 10

A great day of festivities at the Château: entertainment and shows by troubadours and jugglers, knight fights, Viking encampment, dance performances, medieval market, castle tours and much more…

Lunchtime: home-cooked medieval menu, with medieval pâtés at the Taverne de l’Armosie or Taverne des remparts du parc

Online booking for the medieval banquet

Free admission for anyone in medieval costume and children under 10 for Sunday’s medieval day purchase tickets on site

Dogs are not allowed, even on a leash, in order to preserve the peace and quiet of the horses and farmyard animals that will be present on the site (with the exception of guide dogs).

Information: Château de Jaulny Facebook event

L’événement Fête médiévale au Château de Jaulny Jaulny a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON