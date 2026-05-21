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Fête Médiévale au Château de Mauvezin MAUVEZIN Mauvezin

Fête Médiévale au Château de Mauvezin MAUVEZIN Mauvezin vendredi 14 août 2026.

Lieu : MAUVEZIN

Adresse : Au Château de Mauvezin

Ville : 65130 Mauvezin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Mauvezin

Fête Médiévale au Château de Mauvezin

MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Revivez le moyen-âge et remontez le temps avec les animations et spectacles médiévaux dans la cour du Château.
– Campements médiévaux
– Jongleurs avec le feu
– Échoppes
– Combats de chevaliers
– Forge
– Musiciens
– Tir à l’Arc
Parking gratuit, restauration rapide
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MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 27 

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English :

Relive the Middle Ages and go back in time with medieval entertainment and shows in the castle courtyard.
– Medieval encampments
– Fire jugglers
– Stalls
– Knightly combat
– Forge
– Musicians
– Archery
Free parking, fast food

L’événement Fête Médiévale au Château de Mauvezin Mauvezin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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