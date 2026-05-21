Fête Médiévale au Château de Mauvezin MAUVEZIN Mauvezin
Fête Médiévale au Château de Mauvezin MAUVEZIN Mauvezin vendredi 14 août 2026.
Mauvezin
Fête Médiévale au Château de Mauvezin
MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Revivez le moyen-âge et remontez le temps avec les animations et spectacles médiévaux dans la cour du Château.
– Campements médiévaux
– Jongleurs avec le feu
– Échoppes
– Combats de chevaliers
– Forge
– Musiciens
– Tir à l’Arc
Parking gratuit, restauration rapide
.
MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 27
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English :
Relive the Middle Ages and go back in time with medieval entertainment and shows in the castle courtyard.
– Medieval encampments
– Fire jugglers
– Stalls
– Knightly combat
– Forge
– Musicians
– Archery
Free parking, fast food
L’événement Fête Médiévale au Château de Mauvezin Mauvezin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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