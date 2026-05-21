Fête Médiévale au Château de Mauvezin MAUVEZIN Mauvezin

Mauvezin

Fête Médiévale au Château de Mauvezin

MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Revivez le moyen-âge et remontez le temps avec les animations et spectacles médiévaux dans la cour du Château.

– Campements médiévaux

– Jongleurs avec le feu

– Échoppes

– Combats de chevaliers

– Forge

– Musiciens

– Tir à l’Arc

Parking gratuit, restauration rapide

.

MAUVEZIN Au Château de Mauvezin Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the Middle Ages and go back in time with medieval entertainment and shows in the castle courtyard.

– Medieval encampments

– Fire jugglers

– Stalls

– Knightly combat

– Forge

– Musicians

– Archery

Free parking, fast food

L’événement Fête Médiévale au Château de Mauvezin Mauvezin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65