Animations médiévales MAUVEZIN Mauvezin
Animations médiévales MAUVEZIN Mauvezin dimanche 2 août 2026.
Mauvezin
Animations médiévales
MAUVEZIN Au château Mauvezin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez vivre une immersion médiévale au château de Mauvezin !
– Jonglerie avec LE GOUPIL
– Jonglerie et Feux avec VIVRE EN EQUI’LIBRE
– Visite guidée en costume
.
MAUVEZIN Au château Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 27
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English :
Experience medieval immersion at Mauvezin Castle!
– Juggling with LE GOUPIL
– Juggling and Fireworks with VIVRE EN EQUI’LIBRE
– Guided tour in costume
L’événement Animations médiévales Mauvezin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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