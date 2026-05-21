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Animations médiévales MAUVEZIN Mauvezin

Animations médiévales MAUVEZIN Mauvezin dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : MAUVEZIN

Adresse : Au château

Ville : 65130 Mauvezin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mauvezin

Animations médiévales

MAUVEZIN Au château Mauvezin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez vivre une immersion médiévale au château de Mauvezin !
– Jonglerie avec LE GOUPIL
– Théâtre Gaston Fébus se la raconte avec LA COMPAGNIE DU OFF
– Visite guidée en costume
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MAUVEZIN Au château Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 27 

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English :

Experience medieval immersion at Mauvezin Castle!
– Juggling with LE GOUPIL
– Theater: Gaston Fébus se la raconte with LA COMPAGNIE DU OFF
– Guided tour in costume

L’événement Animations médiévales Mauvezin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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