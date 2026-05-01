Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde
Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Comme chaque année aura lieu la fête mondiale du jeu.
La Ludothèque vous propose de venir découvrir un large choix de jeux de société surdimensionnés et bien d’autres.
Rendez-vous, place Charles De Gaulle (face à la Médiathèque) le samedi 30 mai de 11h à 19h30. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 mediatheque@brive.fr
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English :
L’événement Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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