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Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde

Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde

Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Comme chaque année aura lieu la fête mondiale du jeu.
La Ludothèque vous propose de venir découvrir un large choix de jeux de société surdimensionnés et bien d’autres.
Rendez-vous, place Charles De Gaulle (face à la Médiathèque) le samedi 30 mai de 11h à 19h30.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50  mediatheque@brive.fr

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English :

L’événement Fête mondiale du jeu (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme

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