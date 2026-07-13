Informations pratiques

Poussan

FÊTE NATIONALE — 13 & 14 JUILLET 2026 — POUSSAN

Poussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Poussan célèbre la Fête Nationale sur deux soirées — le 13 juillet avec la retraite aux flambeaux dans le centre ancien, le feu d’artifice tiré au Chemin du Cous vers 23h et le bal populaire place de la Mairie. Le 14 juillet, le Club de l’Avenir propose son traditionnel loto dès 18h. Deux soirées festives et intergénérationnelles au coeur du village pour célébrer ensemble les valeurs républicaines

« Par mesure de sécurité face au risque élevé d’incendie, le feu d’artifice de Poussan est annulé. »

Le 13 juillet — retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire

Petits et grands sont invités à venir récupérer un flambeau et à participer à la retraite aux flambeaux dans le centre ancien de Poussan, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Cette déambulation conduit les participants jusqu’au Chemin du Cous, où est tiré aux alentours de 23h le feu d’artifice qui illumine le ciel poussannais. À l’issue du spectacle pyrotechnique, la soirée se poursuit place de la Mairie avec le bal populaire, organisé en partenariat avec l’Association des commerçants, pour prolonger la fête en musique.

Le 14 juillet — loto du Club de l’Avenir

Le 14 juillet, les festivités se poursuivent avec le traditionnel loto proposé par le Club de l’Avenir, à partir de 18h, place de la Mairie. .

Poussan 34560 Hérault Occitanie

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English :

Poussan celebrates Bastille Day over two evenings: on July 13 with a torchlight procession through the historic center, fireworks at Chemin du Cous around 11 p.m., and a community dance at Place de la Mairie. On July 14, the Club de l’Avenir will host its traditional bingo game starting at 6 p.m. Two festive, intergenerational evenings in the heart of the village to celebrate republican values together.

L’événement FÊTE NATIONALE — 13 & 14 JUILLET 2026 — POUSSAN Poussan a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau