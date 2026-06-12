FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage
FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage mardi 14 juillet 2026.
Valras-Plage
FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE
Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert du groupe 70’S Song reprenant les musiques des années 70 en live, suivi par un feu d’artifice à 22h30.
Pour célébrer la fête nationale, retrouvez le groupe 70’S Song en concert.
Cinq musiciens revisitent en live 70 extraits emblématiques des années 70, du rock au disco, du reggae à la soul.
Suivi d’un feu d’artifice tiré depuis la jetée du port à 22h30. .
Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE
Concert by the 70’S Song group, featuring live 70s music, followed by fireworks at 10:30pm.
L’événement FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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