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FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage

FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Emile Turco

Ville : 34350 Valras-Plage

Département : Hérault

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Valras-Plage

FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE

Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concert du groupe 70’S Song reprenant les musiques des années 70 en live, suivi par un feu d’artifice à 22h30.
Pour célébrer la fête nationale, retrouvez le groupe 70’S Song en concert.
Cinq musiciens revisitent en live 70 extraits emblématiques des années 70, du rock au disco, du reggae à la soul.
Suivi d’un feu d’artifice tiré depuis la jetée du port à 22h30.   .

Esplanade Emile Turco Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06  mairie@ville-valras-plage.fr

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English : FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE

Concert by the 70’S Song group, featuring live 70s music, followed by fireworks at 10:30pm.

L’événement FÊTE NATIONALE 70’S SONG ET FEU D’ARTIFICE Valras-Plage a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34

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