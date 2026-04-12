Fête nationale à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice Bonny-sur-Loire
Fête nationale à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice Bonny-sur-Loire mardi 14 juillet 2026.
Bonny-sur-Loire
Fête nationale à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice
1 Route de Beaulieu Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Festivités du 14 juillet à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. En journée, le comité des fêtes de Bonny-sur-Loire propose des jeux pour les enfants au square Legendre.
Au programme des festivités du vendredi 14 juillet à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, bal avec le DJ Jeff (place Beaupin-Lagier) et feu d’artifice au stade offert par la municipalité. Des jeux pour les enfants seront organisés l’après-midi au square Legendre par le comité des fêtes de Bonny-sur-Loire. .
1 Route de Beaulieu Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 59 00 mairie@bonny-sur-loire.fr
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English :
July 14th festivities in Bonny-sur-Loire: parade, torchlight procession, fireworks. During the day, the Bonny-sur-Loire festivities committee organizes games for children in Square Legendre.
L’événement Fête nationale à Bonny-sur-Loire défilé, retraite aux flambeaux, bal et feu d’artifice Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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