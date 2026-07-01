BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE, BORDS DE CHEUILLE, Bonny-sur-Loire

Informations pratiques

BALADE GOURMANDE COTEAUX DU GIENNOIS 17 JUILLET 2026 à BONNY SUR LOIRE Vendredi 17 juillet, 18h30 BORDS DE CHEUILLE Loiret

6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-17T18:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

C’EST LE MOMENT DU VIN !

Le vendredi 17 juillet 2026, partez pour une balade gourmande au cœur des vignes des Coteaux du Giennois ✨

Au programme :

Dégustation des vins des Coteaux du Giennois

Rencontre avec les vignerons bonnychons

Découverte culturelle et historique commentée par la SERBHAG (mémoire du village)

Une promenade conviviale de 5 km au coucher du soleil

Rendez-vous à 18h30

En bas de la Maison de Pays – Chemin de la Cheuille

‍♂️ Départ de la balade à 19h

Retour avant la nuit

Tarif : 6€ par personne

Verre de dégustation : 2,50€ (vous pouvez apporter le vôtre)

Réservations : 07 69 68 13 83

Organisé par l’Association “Fête des Vins des Coteaux du Giennois”

ℹ️ Renseignements : 06 61 79 73 64

fetedesvins@bonnysurloire.fr

Sites : https://www.facebook.com/profile.php?id=61584876491202

https://www.instagram.com/fetedesvins_coteauxdugiennois

Venez partager un moment chaleureux entre patrimoine, nature et saveurs locales

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DECOUVERTE ET DEGUSTATION – VISITE COMMENTEE MOMENT AUTOUR DU VIN TOUT PUBLIC

FETE DES VINS DES COTEAUX DU GIENNOIS