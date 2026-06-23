C’EST LE MOMENT DU VIN ! BALADE GOURMANDE AUTOUR DES COTEAUX DU GIENNOIS le 17 juillet 2026 à BONNY SUR LOIRE Bords de Cheuille

Le vendredi 17 juillet 2026, partez pour une balade gourmande au cœur des vignes des Coteaux du Giennois 🍇✨

👣 Au programme :

🍷 Dégustation des vins des Coteaux du Giennois

🌿 Rencontre avec les vignerons bonnychons

📖 Découverte culturelle et historique commentée par la SERBHAG (mémoire du village)

🌅 Une promenade conviviale de 5 km au coucher du soleil

📍 Rendez-vous à 18h30 en bas de la Maison de Pays – 38 Chemin de la Cheuille

🚶‍♂️ Départ de la balade à 19h 🌙Retour avant la nuit

💶 Tarif : 6€ par personne

🍷 Verre de dégustation : 2,50€ (vous pouvez apporter le vôtre)

📞 Réservations : 07 69 68 13 83

📍 Organisé par l’Association “Fête des Vins des Coteaux du Giennois”

ℹ️ Renseignements : 06 61 79 73 64

📧 fetedesvins@bonnysurloire.fr

Sites : https://www.facebook.com/profile.php?id=61584876491202

https://www.instagram.com/fetedesvins_coteauxdugiennois

Venez partager un moment chaleureux entre patrimoine, nature et saveurs locales 🍇🥂

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