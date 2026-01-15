Balade semi-nocturne culturelle et gourmande autour des Coteaux du Giennois Bonny-sur-Loire

Balade semi-nocturne culturelle et gourmande autour des Coteaux du Giennois

Rue de la Gare Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00

Promenade commentée par la SERBHAG, association historique, et par des vignerons intervenant sur la Commune de Bonny avec pauses gourmandes autour d’apéritif, charcuteries, fromages de chèvre, beurrée et desserts faits maison !

Le tout accompagné des vins des coteaux du giennois !

Parcours de 5 km

Le 17 juillet, partez à la découverte des Coteaux du Giennois lors d’une promenade commentée à Bonny-sur-Loire, mêlant culture, patrimoine et plaisirs gourmands. Au fil du parcours, les participants sont invités à explorer les paysages viticoles, à mieux comprendre l’histoire du territoire et le savoir-faire des vignerons, tout en profitant de pauses gustatives dédiées aux produits locaux. Cette balade propose une approche sensible et conviviale du vignoble, entre découverte des lieux, anecdotes, échanges et dégustations. Accessible à tous, elle offre une manière originale de vivre le territoire autrement, dans un cadre naturel privilégié, propice à la rencontre et à la curiosité. Une expérience à la fois enrichissante et chaleureuse, au cœur de Bonny-sur-Loire. 3 .

Rue de la Gare Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 79 73 64

English :

Guided tour by SERBHAG, a historical association, and winegrowers from the Bonny commune, with gourmet breaks featuring aperitifs, charcuterie, goat’s cheese, butter and homemade desserts!

All accompanied by Coteaux du Giennois wines!

5 km route

