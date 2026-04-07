Bonny-sur-Loire

7ème rallye touristique

Place de la gare Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le mille clubs de Bonny-sur-Loire organise son rallye promenade le dimanche 28 juin à partir de 7 h 30. Pensez à vous munir de votre pique-nique. Départ du local du Mille clubs, rue de la gare. Pour toute réservation merci de contacter l’association mille.clubs.bonnychon@gmail.com

Le mille clubs de Bonny-sur-Loire organise son rallye touristique le dimanche 28 juin. Le rallye se déroule sur la journée organisée en 3 ou 4 étapes, entrecoupées de pauses destinées aux activités ludiques. L’arrivée a lieu vers 13 h pour le partage du pique-nique sorti du sac. Le Mille Clubs offre l’apéritif. Pour une question d’organisation nous vous remercions de vous inscrire avant le 25 juin par mail à mille.clubs.bonnychon@gmail.com

Il est préférable d’être 3 ou 4 par voiture. Animation gratuite. .

Place de la gare Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 51 03 mille.clubs.bonnychon@gmail.com

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English :

The thousand clubs of Bonny-sur-Loire are organizing their rallye promenade on Sunday June 29, starting at 7.30 am. Don’t forget your picnic. Departure from the Mille Clubs premises, rue de la gare. For reservations, please contact the association: mille.clubs.bonnychon@gmail.com

L’événement 7ème rallye touristique Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX