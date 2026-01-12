Concert de l’Harmonie de Bonny rencontres de chorales

Rue du Château Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-03-08 2026-06-07

La chorale Nuances invite 3 autres chorales pour un naprès-midi musicale inoubliable. Rendez-vous le dimanche 08 mars à 15h à la salle des fêtes. Entrée libre !

La chorale Nuances vous invite à une après-midi inoubliable en compagnie de 3 autres chorales. Venez vibrer au son de voix harmonieuses et de mélodies envoûtantes dans une ambiance chaleureuse et festive. Rendez-vous le dimanche 8 mars à 15h à la salle des fêtes de Bonny-sur-Loire. L’entrée est libre, alors profitez-en pour partager un moment musical unique en famille ou entre amis. Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux du chant et de la belle musique ! .

Rue du Château Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 53 92 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Harmonie de Bonny-sur-Loire is organizing a choral concert at the Salle des Fêtes in Bonny-sur-Loire on March 30, starting at 3 p.m., with the participation of the Nuances, La Lérézonnance and La Clef des Chants choirs. Free admission.

L’événement Concert de l’Harmonie de Bonny rencontres de chorales Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX