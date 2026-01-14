Exposition Le miel et les abeilles Bonny-sur-Loire

Exposition Le miel et les abeilles

29 grande rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Du 27 juin au 5 septembre, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire propose l’exposition Le miel et les abeilles . Photographies, objets et panneaux explicatifs invitent petits et grands à découvrir l’univers des abeilles et à mieux comprendre leur rôle essentiel dans notre environnement.

Du 27 juin au 5 septembre, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire accueille l’exposition Le miel et les abeilles , une invitation à découvrir l’univers fascinant de ces insectes indispensables à notre écosystème. À travers des photographies, des objets authentiques et des panneaux explicatifs, le parcours permet de mieux comprendre le fonctionnement de la ruche, le travail des abeilles et la richesse du miel. Conçue comme une expérience à la fois pédagogique et visuelle, l’exposition s’adresse à tous les publics, des plus jeunes aux adultes curieux de nature. Elle sensibilise également à la fragilité de ce monde vivant et à l’importance de le préserver. Accessible gratuitement, cette exposition offre un moment de découverte enrichissant, idéal à partager en famille, au fil de l’été, dans .

29 grande rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

English :

From June 27 to September 5, the Maison de Pays de Bonny-sur-Loire is hosting an exhibition entitled Honey and Bees . Photographs, objects and explanatory panels invite young and old alike to discover the world of bees and better understand their essential role in our environment.

