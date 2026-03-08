ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026 Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire
ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026 Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire dimanche 21 juin 2026.
ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026 Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire Dimanche 21 juin, 10h00 Entrée libre
Gratuite et ouverte à tous, animation autour du chien en présence de professionnels, démonstration d’éducation, et plus encore…Buvette et restauration sur place
* **ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026**
Amis des chiens et amoureux des animaux, rendez-vous à BONNY SUR LOIRE !
Le Comité des Fêtes de Bonny sur Loire vous invite à une animation canine GRATUITE le :
Quand : Dimanche 21 juin 2026 de 10H à 17H
Oû : Au Lavoir de La Villeneuve – rue des Joncs à Bonny sur Loire (45)
**Venez passer une journée conviviale et familiale autour de nos compagnons à quatre pattes**
Au programme :
Démonstrations d’obéissance
Éducation positive avec des éducateurs canins
Présentation de différentes races de chiens
Conseils de professionnels passionnés :
Ostéopathe canin
Toiletteurs
Spécialistes du comportement canin
Stands de produits et accessoires animaliers
_**Sur place :**_ buvette et restauration avec foodtruck pour régaler petits et grands !
Que vous soyez propriétaire d’un chien, futur adoptant ou simplement curieux, cette journée est faite pour vous !
Entrée 100% GRATUITE
Venez nombreux partager un moment de détente, de découverte et de passion canine !
Renseignements : 06 11 61 19 89 – mail : [comitedesfetes45@bonnysurloire.fr](mailto:comitedesfetes45@bonnysurloire.fr)
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00.000+02:00
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Lavoir de la Villeneuve rue des joncs 45420BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret
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