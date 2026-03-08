ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026 Lavoir de la Villeneuve Bonny-sur-Loire Dimanche 21 juin, 10h00 Entrée libre

Gratuite et ouverte à tous, animation autour du chien en présence de professionnels, démonstration d’éducation, et plus encore…Buvette et restauration sur place

* **ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026**

Amis des chiens et amoureux des animaux, rendez-vous à BONNY SUR LOIRE !

Le Comité des Fêtes de Bonny sur Loire vous invite à une animation canine GRATUITE le :

Quand : Dimanche 21 juin 2026 de 10H à 17H

Oû : Au Lavoir de La Villeneuve – rue des Joncs à Bonny sur Loire (45)

**Venez passer une journée conviviale et familiale autour de nos compagnons à quatre pattes**

Au programme :

Démonstrations d’obéissance

Éducation positive avec des éducateurs canins

Présentation de différentes races de chiens

Conseils de professionnels passionnés :

Ostéopathe canin

Toiletteurs

Spécialistes du comportement canin

Stands de produits et accessoires animaliers

_**Sur place :**_ buvette et restauration avec foodtruck pour régaler petits et grands !

Que vous soyez propriétaire d’un chien, futur adoptant ou simplement curieux, cette journée est faite pour vous !

Entrée 100% GRATUITE

Venez nombreux partager un moment de détente, de découverte et de passion canine !

Renseignements : 06 11 61 19 89 – mail : [comitedesfetes45@bonnysurloire.fr](mailto:comitedesfetes45@bonnysurloire.fr)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00.000+02:00

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Lavoir de la Villeneuve rue des joncs 45420BONNY SUR LOIRE Bonny-sur-Loire 45420 Loiret



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