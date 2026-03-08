ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026, Lavoir de la Villeneuve, Bonny-sur-Loire

ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026 Dimanche 21 juin, 10h00 Lavoir de la Villeneuve Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

ANIMATION CANINE à BONNY SUR LOIRE (45) le 21 juin 2026

Amis des chiens et amoureux des animaux, rendez-vous à BONNY SUR LOIRE !

Le Comité des Fêtes de Bonny sur Loire vous invite à une animation canine GRATUITE le :

Quand : Dimanche 21 juin 2026 de 10H à 17H

Oû : Au Lavoir de La Villeneuve – rue des Joncs à Bonny sur Loire (45)

Venez passer une journée conviviale et familiale autour de nos compagnons à quatre pattes

Au programme :

Démonstrations d’obéissance

Éducation positive avec des éducateurs canins

Présentation de différentes races de chiens

Conseils de professionnels passionnés :

Ostéopathe canin

Toiletteurs

Spécialistes du comportement canin

Stands de produits et accessoires animaliers

Sur place : buvette et restauration avec foodtruck pour régaler petits et grands !

Que vous soyez propriétaire d’un chien, futur adoptant ou simplement curieux, cette journée est faite pour vous !

Entrée 100% GRATUITE

Venez nombreux partager un moment de détente, de découverte et de passion canine !

Renseignements : 06 11 61 19 89 – mail : comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

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Gratuite et ouverte à tous, animation autour du chien en présence de professionnels, démonstration d’éducation, et plus encore…Buvette et restauration sur place animation canine gratuit

COMITE DES FETES DE BONNY SUR LOIRE