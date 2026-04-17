Un dimanche pour tous vide grenier, marché et battage à l’ancienne Bonny-sur-Loire
Un dimanche pour tous vide grenier, marché et battage à l’ancienne Bonny-sur-Loire dimanche 12 juillet 2026.
Bonny-sur-Loire
Un dimanche pour tous vide grenier, marché et battage à l’ancienne
Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’Amicale bonnychonne vous invite à un vide-grenier exceptionnel avec démonstration de battage à l’ancienne le dimanche 13 juillet à Bonny-sur-Loire ! Plongez dans l’ambiance d’antan, chinez des trésors et découvrez le savoir-faire agricole traditionnel. Une journée conviviale à ne pas manquer !
L’Amicale bonnychonne vous donne rendez-vous le dimanche 13 juillet à Bonny-sur-Loire pour une journée placée sous le signe de la convivialité et des traditions ! Découvrez un vide-grenier riche en trésors à chiner objets anciens, articles insolites et bonnes affaires vous attendent. En parallèle, plongez dans l’histoire agricole avec une démonstration authentique de battage à l’ancienne. Vivez l’expérience du savoir-faire d’antan, un moment fascinant qui ravira petits et grands. Profitez de cette journée pour échanger, flâner et savourer l’ambiance unique de cet événement qui mêle patrimoine et convivialité. Une belle occasion de partager des moments chaleureux en famille ou entre amis. .
Chemin de la Cheuille Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 53 18 amicalebonnychonne@gmail.com
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English :
L’Amicale bonnychonne invites you to an exceptional garage sale and threshing demonstration on Sunday July 13 in Bonny-sur-Loire! Immerse yourself in the atmosphere of yesteryear, hunt for treasures and discover traditional agricultural know-how. A convivial day not to be missed!
L’événement Un dimanche pour tous vide grenier, marché et battage à l’ancienne Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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