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C’EST LE MOMENT DU VIN ! BALADE GOURMANDE AUTOUR DES COTEAUX DU GIENNOIS le 17 juillet 2026 à BONNY SUR LOIRE Bords de Cheuille

C’EST LE MOMENT DU VIN ! BALADE GOURMANDE AUTOUR DES COTEAUX DU GIENNOIS le 17 juillet 2026 à BONNY SUR LOIRE Bords de Cheuille vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Bords de Cheuille

Adresse : 38 Chemin de la Cheuille

Ville : 45420 BONNY SUR LOIRE

Département : Loiret

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:30

Heure de fin : 23:00

Tarif : 6 €

Le vendredi 17 juillet 2026, partez pour une balade gourmande au cœur des vignes des Coteaux du Giennois 🍇✨
👣 Au programme :
🍷 Dégustation des vins des Coteaux du Giennois
🌿 Rencontre avec les vignerons bonnychons
📖 Découverte culturelle et historique commentée par la SERBHAG (mémoire du village)
🌅 Une promenade conviviale de 5 km au coucher du soleil
📍 Rendez-vous à 18h30 en bas de la Maison de Pays – 38 Chemin de la Cheuille
🚶‍♂️ Départ de la balade à 19h 🌙Retour avant la nuit
💶 Tarif : 6€ par personne
🍷 Verre de dégustation : 2,50€ (vous pouvez apporter le vôtre)
📞 Réservations : 07 69 68 13 83
📍 Organisé par l’Association “Fête des Vins des Coteaux du Giennois”
ℹ️ Renseignements : 06 61 79 73 64
📧 fetedesvins@bonnysurloire.fr
Sites : https://www.facebook.com/profile.php?id=61584876491202
https://www.instagram.com/fetedesvins_coteauxdugiennois
Venez partager un moment chaleureux entre patrimoine, nature et saveurs locales 🍇🥂

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