Fête de la pêche Bonny-sur-Loire
Fête de la pêche Bonny-sur-Loire dimanche 7 juin 2026.
Bonny-sur-Loire
Fête de la pêche
bord de cheuille derrière l’ancienne gendarmerie Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Amateurs de pêche, venez participer à la fête de la Pêche le 7 juin en bord de Cheuille à Bonny-sur-Loire à partir de 10 h concours de pêche moins de 16 ans, pêche à 1 ligne ouverte à tous l’après-midi limitée à 6 prises de truites/personne. Buvette sur place. Tél. 06 81 05 15 72 ou 06 79 08 36 99
Le Barbillon Bonnychon organise en bord de Cheuille la fête de la pêche, le dimanche 7 juin, à partir de 10 h 00. Au programme de 10 h 00 à 11 h 30 concours réservé au moins de 16 ans ; 11 h 30 aubade de l’Harmonie de Bonny-sur-Loire ; l’après-midi pêche ouverte à tous limitée à 6 truites (pêche à 1 ligne). Buvette sur place, le verre de l’amitié vous sera offert à 17 h 00. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 81 05 15 72 ou le 06 79 08 36 99. .
bord de cheuille derrière l’ancienne gendarmerie Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 05 15 72 dominique.gandon@sfr.fr
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English :
Fishing enthusiasts, come and take part in the Fête de la Pêche on June 1st on the banks of the Cheuille at Bonny-sur-Loire from 10 am: fishing competition for under-16s, 1-line fishing open to all in the afternoon, limited to 6 trout catches/person. Refreshments on site. Tel. 06 81 05 15 72 or 06 7
L’événement Fête de la pêche Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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