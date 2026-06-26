Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Fête nationale à la Ferté Saint Aubin

Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-14

La Fête nationale se célèbre à La Ferté-Saint-Aubin !

À l’occasion du 14 juillet, la Ville et le Comité des Fêtes vous donnent rendez-vous pour deux temps forts placés sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage.

La Fête nationale se célèbre à La Ferté-Saint-Aubin !

À l’occasion du 14 juillet, la Ville et le Comité des Fêtes vous donnent rendez-vous pour deux temps forts placés sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage.

Samedi 11 juillet, participez au traditionnel Banquet Républicain sur la place de la Mairie à partir de 19h. Apportez votre panier-repas ou profitez de la restauration proposée sur place avec le célèbre jambon à la broche, des frites et une buvette. La soirée sera rythmée par les concerts de l’Harmonie Municipale et du groupe Mélodie-Blues, pour un moment festif à partager en famille ou entre amis.

Mardi 14 juillet

Dès 18h, le stade accueille le Bouquet Final avec ambiance musicale lounge, restauration, buvette et animations. .

Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Day is celebrated in La Ferté-Saint-Aubin!

To mark July 14, the City and the Festival Committee invite you to two highlights of the celebration, all about camaraderie, music, and togetherness.

L’événement Fête nationale à la Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN