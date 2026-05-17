Sortie nature • à la découverte des colonies chauves-souris La Ferté-Saint-Aubin
Sortie nature • à la découverte des colonies chauves-souris La Ferté-Saint-Aubin vendredi 3 juillet 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Sortie nature • à la découverte des colonies chauves-souris
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Les chauves-souris sont des petits mammifères présents partout autour de nous, dans nos greniers, nos clochers… Mais elles sont difficiles à observer car discrètes, et crépusculaires.
Les chauves-souris sont des petits mammifères présents partout autour de nous, dans nos greniers, nos clochers… Mais elles sont difficiles à observer car discrètes, et crépusculaires. Accompagnez-nous lorsque ces mammifères volants pointent le bout de leurs nez pour pouvoir les observer et apprendre à les compter !
Sortie gratuite et ouverte à tous
Lieu de rdv communiqué à l’inscription
Inscriptions obligatoires, places limitées .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
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English :
Bats are small mammals found all around us—in our attics, our church steeples… But they are hard to spot because they are elusive and active at dusk and dawn.
L’événement Sortie nature • à la découverte des colonies chauves-souris La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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