Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Nord La Ferté-Saint-Aubin
Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Nord La Ferté-Saint-Aubin samedi 20 juin 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Nord
Rue des Jardins La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:45:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-08-22
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
02 36 99 45 59
Places limité
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.
• Samedi 20 juin 9h45
De la place des cadets de la France libre au péage de La Ferté-Nabert
⏱️ Durée 2h | Tarif 2€
Départ Office de Tourisme
Samedi 22 août 9h45
De la place des cadets de la France libre au péage de La Ferté-Nabert
⏱️ Durée 2h | Tarif 2€
Départ Office de Tourisme
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59
⚠️ Nombre de places limité
Pour ne rien manquer, consultez le programme complet des Balades commentées de l’été à l’Office de Tourisme des Portes de Sologne. .
Rue des Jardins La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr
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English :
The Office de Tourisme des Portes de Sologne invites you to explore the local treasures through a series of friendly guided tours organized throughout the summer and until September in La Ferté-Saint-Aubin.
Reservations required at the Tourist Office
? 02 36 99 45 59
Limited places
L’événement Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Nord La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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