La Ferté-Saint-Aubin

Balade vélo

Place de la Halle La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-07-05 11:30:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-09-13 2026-10-04 2026-11-08

Ateliers & balades vélo 2026 à La Ferté-Saint-Aubin

Envie de vous remettre en selle ou simplement de profiter d’une sortie conviviale ? Le groupe vélo de LFESA Transition vous propose des rendez-vous tout au long de l’année !

Ateliers & balades vélo 2026 à La Ferté-Saint-Aubin

Envie de vous remettre en selle ou simplement de profiter d’une sortie conviviale ? Le groupe vélo de LFESA Transition vous propose des rendez-vous tout au long de l’année !

Ateliers vélo (vendredi)

17h30 19h00

Place de la Halle

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo dans une ambiance conviviale

24 avril 15 mai 19 juin 3 juillet 11 septembre 2 octobre 6 novembre

‍♀️ Balades vélo (dimanche)

10h00 11h30 (RDV à 9h45)

Place de la Halle

Partez pour une balade accessible à tous, pour découvrir les environs autrement

26 avril 17 mai 21 juin 5 juillet 13 septembre 4 octobre 8 novembre

Une belle occasion de mêler mobilité douce, partage et découverte du territoire ! .

Place de la Halle La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@lfesa-transition.fr

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English :

Workshops & bike rides 2026 in La Ferté-Saint-Aubin ?

Want to get back in the saddle or simply enjoy a friendly outing? The LFESA Transition cycling group offers a range of events throughout the year!

L’événement Balade vélo La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN