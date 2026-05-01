Balade vélo La Ferté-Saint-Aubin
Balade vélo La Ferté-Saint-Aubin dimanche 17 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Balade vélo
Place de la Halle La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-07-05 11:30:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-09-13 2026-10-04 2026-11-08
Ateliers & balades vélo 2026 à La Ferté-Saint-Aubin
Envie de vous remettre en selle ou simplement de profiter d’une sortie conviviale ? Le groupe vélo de LFESA Transition vous propose des rendez-vous tout au long de l’année !
Ateliers & balades vélo 2026 à La Ferté-Saint-Aubin
Envie de vous remettre en selle ou simplement de profiter d’une sortie conviviale ? Le groupe vélo de LFESA Transition vous propose des rendez-vous tout au long de l’année !
Ateliers vélo (vendredi)
17h30 19h00
Place de la Halle
Apprenez à entretenir et réparer votre vélo dans une ambiance conviviale
24 avril 15 mai 19 juin 3 juillet 11 septembre 2 octobre 6 novembre
♀️ Balades vélo (dimanche)
10h00 11h30 (RDV à 9h45)
Place de la Halle
Partez pour une balade accessible à tous, pour découvrir les environs autrement
26 avril 17 mai 21 juin 5 juillet 13 septembre 4 octobre 8 novembre
Une belle occasion de mêler mobilité douce, partage et découverte du territoire ! .
Place de la Halle La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@lfesa-transition.fr
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English :
Workshops & bike rides 2026 in La Ferté-Saint-Aubin ?
Want to get back in the saddle or simply enjoy a friendly outing? The LFESA Transition cycling group offers a range of events throughout the year!
L’événement Balade vélo La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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