Fête de la Pêche La Ferté-Saint-Aubin
Fête de la Pêche La Ferté-Saint-Aubin dimanche 7 juin 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Fête de la Pêche
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête de la pêche à La Ferté-Saint-Aubin . Le dimanche 7 juin 2026, l’AAPPMA Le Garbeau Solognot vous donne rendez-vous à l’Étang des Aisses pour une journée festive et conviviale autour de la pêche et des milieux aquatiques.
Fête de la pêche à La Ferté-Saint-Aubin une journée 100% nature et découverte !
Le dimanche 7 juin 2026, l’AAPPMA Le Garbeau Solognot vous donne rendez-vous à l’Étang des Aisses pour une journée festive et conviviale autour de la pêche et des milieux aquatiques.
Ouverte à tous, cette Fête de la pêche est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir cette activité en famille ou entre amis, dans un cadre naturel privilégié
Un programme riche et accessible à tous
Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations gratuites
Découverte des milieux aquatiques et de leur biodiversité
Initiations aux différentes techniques de pêche
Ateliers pédagogiques pour petits et grands
Échanges avec des passionnés et acteurs locaux .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 15 46 93
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English :
Fishing festival in La Ferté-Saint-Aubin . On Sunday June 7, 2026, the AAPPMA Le Garbeau Solognot invites you to the Étang des Aisses for a festive day of fishing and aquatic activities.
L’événement Fête de la Pêche La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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