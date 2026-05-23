La Ferté a un Incroyable Talent La Ferté-Saint-Aubin
La Ferté a un Incroyable Talent La Ferté-Saint-Aubin vendredi 12 juin 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
La Ferté a un Incroyable Talent
5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27
Vous chantez, dansez, faites de la magie, du théâtre, de l’humour, du cirque ou toute autre performance artistique ?
C’est le moment de monter sur scène et de révéler votre talent !
La Ferté a un Incroyable Talent les auditions sont ouvertes !
Vous chantez, dansez, faites de la magie, du théâtre, de l’humour, du cirque ou toute autre performance artistique ?
C’est le moment de monter sur scène et de révéler votre talent !
Le CMJ de La Ferté-Saint-Aubin organise les auditions de La Ferté a un Incroyable Talent tout au long du mois de juin 2026 ✨
Rendez-vous à la Maison des Jeunes de la Courtille
5 rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin
Créneaux d’auditions disponibles
➡️ Vendredis 12, 19 et 26 juin
➡️ Samedis 13, 20 et 27 juin
À la clé
Un grand prix de 250 € en carte cadeau !
Que vous soyez débutant ou passionné, en solo ou en groupe, tentez votre chance et venez partager votre univers artistique dans une ambiance convivia .
5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 53 00 laferteaunincroyable@gmail.com
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English :
Do you sing, dance, perform magic, theater, comedy, circus or any other artistic performance?
Now’s the time to get up on stage and reveal your talent!
L’événement La Ferté a un Incroyable Talent La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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