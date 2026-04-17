La Ferté-Saint-Aubin

Brocante de la pêche

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante de la pêche. L’AAPPMA Le Garbeau Solognot organise une brocante entièrement dédiée à l’univers de la pêche le dimanche 7 juin 2026.

Que vous soyez pêcheur confirmé, amateur ou simplement curieux, cet événement est l’occasion parfaite pour partager votre passion.

Brocante de la pêche à La Ferté-Saint-Aubin un rendez-vous pour tous les passionnés !

L’AAPPMA Le Garbeau Solognot organise une brocante entièrement dédiée à l’univers de la pêche le dimanche 7 juin 2026.

Que vous soyez pêcheur confirmé, amateur ou simplement curieux, cet événement est l’occasion parfaite pour partager votre passion, faire de bonnes affaires et échanger avec d’autres passionnés.

Au programme

Vente de matériel de pêche d’occasion

Échanges entre particuliers

Don de matériel inutilisé

Rencontre avec des passionnés du territoire

Vous y trouverez tout type d’équipements cannes, moulinets, accessoires, leurres… et peut-être la perle rare !

Emplacement exposant gratuit

Renseignements & inscriptions

Contact Philippe Hournon .

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 15 46 93 philippe.hournon@aliceadsl.fr

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English :

Fishing flea market. The AAPPMA Le Garbeau Solognot is organizing a flea market entirely dedicated to the world of fishing on Sunday June 7, 2026.

Whether you’re an experienced angler, an amateur or simply curious, this event is the perfect opportunity to share your passion.

L’événement Brocante de la pêche La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN