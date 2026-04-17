Brocante de la pêche La Ferté-Saint-Aubin
Brocante de la pêche La Ferté-Saint-Aubin dimanche 7 juin 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Brocante de la pêche
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante de la pêche. L’AAPPMA Le Garbeau Solognot organise une brocante entièrement dédiée à l’univers de la pêche le dimanche 7 juin 2026.
Que vous soyez pêcheur confirmé, amateur ou simplement curieux, cet événement est l’occasion parfaite pour partager votre passion.
Brocante de la pêche à La Ferté-Saint-Aubin un rendez-vous pour tous les passionnés !
L’AAPPMA Le Garbeau Solognot organise une brocante entièrement dédiée à l’univers de la pêche le dimanche 7 juin 2026.
Que vous soyez pêcheur confirmé, amateur ou simplement curieux, cet événement est l’occasion parfaite pour partager votre passion, faire de bonnes affaires et échanger avec d’autres passionnés.
Au programme
Vente de matériel de pêche d’occasion
Échanges entre particuliers
Don de matériel inutilisé
Rencontre avec des passionnés du territoire
Vous y trouverez tout type d’équipements cannes, moulinets, accessoires, leurres… et peut-être la perle rare !
Emplacement exposant gratuit
Renseignements & inscriptions
Contact Philippe Hournon .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 51 15 46 93 philippe.hournon@aliceadsl.fr
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English :
Fishing flea market. The AAPPMA Le Garbeau Solognot is organizing a flea market entirely dedicated to the world of fishing on Sunday June 7, 2026.
Whether you’re an experienced angler, an amateur or simply curious, this event is the perfect opportunity to share your passion.
L’événement Brocante de la pêche La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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