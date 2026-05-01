Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers La Ferté-Saint-Aubin
Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers La Ferté-Saint-Aubin dimanche 31 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers
L’ Association Club RN20 vous invite à un rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers dans un cadre naturel exceptionnel
Dimanche 31 mai
De 9h à 15h
La Ferté-Saint-Aubin sur les bords du Cosson
✨ Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers
L’ Association Club RN20 vous invite à un rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers dans un cadre naturel exceptionnel
Dimanche 31 mai
De 9h à 15h
La Ferté-Saint-Aubin sur les bords du Cosson
Au programme
✨ Des véhicules d’exception à admirer
Convivialité et passion partagée
Un cadre nature idéal pour flâner
Restauration sur place
Buvette sur place
️ Entrée libre
Venez nombreux profiter de ce moment convivial et échanger entre passionnés ! .
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Gathering of vintage, prestige & youngtimers vehicles
The Association Club RN20 invites you to a gathering of vintage, prestige & youngtimer vehicles in an exceptional natural setting?
? Sunday May 31st
? From 9 am to 3 pm
? La Ferté-Saint-Aubin ? on the banks of the Cosson river
L’événement Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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