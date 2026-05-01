La Ferté-Saint-Aubin

Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 15:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers

L’ Association Club RN20 vous invite à un rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers dans un cadre naturel exceptionnel

Dimanche 31 mai

De 9h à 15h

La Ferté-Saint-Aubin sur les bords du Cosson

✨ Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers

L’ Association Club RN20 vous invite à un rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers dans un cadre naturel exceptionnel

Dimanche 31 mai

De 9h à 15h

La Ferté-Saint-Aubin sur les bords du Cosson

Au programme

✨ Des véhicules d’exception à admirer

Convivialité et passion partagée

Un cadre nature idéal pour flâner

Restauration sur place

Buvette sur place

️ Entrée libre

Venez nombreux profiter de ce moment convivial et échanger entre passionnés ! .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Gathering of vintage, prestige & youngtimers vehicles

The Association Club RN20 invites you to a gathering of vintage, prestige & youngtimer vehicles in an exceptional natural setting?

? Sunday May 31st

? From 9 am to 3 pm

? La Ferté-Saint-Aubin ? on the banks of the Cosson river

L’événement Rassemblement de véhicules anciens, de prestige & youngtimers La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN