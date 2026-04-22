La Ferté-Saint-Aubin

Garden Party 2026

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le festival Cocorico Electro invite à nouveau l’élégance et la convivialité dans la cour d’honneur du Château de la Ferté-Saint-Aubin. Échappez à l’ordinaire vivez deux jours inoubliables de musique, de gastronomie et de patrimoine.

Le festival Cocorico Electro invite à nouveau l’élégance et la convivialité dans la cour d’honneur du Château de la Ferté-Saint-Aubin. Au programme

• Profitez du soleil sur nos transats

• Découvrez notre sélection aux buvettes softs, cocktails ou champagne

• Amusez-vous avec nos jeux de plein air pétanque, mölkky et bien d’autres

• Dansez devant des Dj sets électro dans la cour d’honneur du château

Échappez à l’ordinaire vivez deux jours inoubliables de musique, de gastronomie et de patrimoine.

Et le meilleur dans tout ça ?

L’entrée est à seulement 19€ pour toutes ces expériences .

4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Cocorico Electro festival once again invites elegance and conviviality to the main courtyard of the Château de la Ferté-Saint-Aubin. Escape the ordinary: experience two unforgettable days of music, gastronomy and heritage.

L’événement Garden Party 2026 La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN