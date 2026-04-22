Garden Party 2026 La Ferté-Saint-Aubin
Garden Party 2026 La Ferté-Saint-Aubin vendredi 8 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Garden Party 2026
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-09 00:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le festival Cocorico Electro invite à nouveau l’élégance et la convivialité dans la cour d’honneur du Château de la Ferté-Saint-Aubin. Échappez à l’ordinaire vivez deux jours inoubliables de musique, de gastronomie et de patrimoine.
Le festival Cocorico Electro invite à nouveau l’élégance et la convivialité dans la cour d’honneur du Château de la Ferté-Saint-Aubin. Au programme
• Profitez du soleil sur nos transats
• Découvrez notre sélection aux buvettes softs, cocktails ou champagne
• Amusez-vous avec nos jeux de plein air pétanque, mölkky et bien d’autres
• Dansez devant des Dj sets électro dans la cour d’honneur du château
Échappez à l’ordinaire vivez deux jours inoubliables de musique, de gastronomie et de patrimoine.
Et le meilleur dans tout ça ?
L’entrée est à seulement 19€ pour toutes ces expériences .
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
The Cocorico Electro festival once again invites elegance and conviviality to the main courtyard of the Château de la Ferté-Saint-Aubin. Escape the ordinary: experience two unforgettable days of music, gastronomy and heritage.
L’événement Garden Party 2026 La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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