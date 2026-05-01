Soirée Féminité en Fête • Mai La Ferté-Saint-Aubin
Soirée Féminité en Fête • Mai La Ferté-Saint-Aubin samedi 30 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Soirée Féminité en Fête • Mai
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée 100% Féminine ✨
Au programme de cette Garden Party
Food truck créole pour régaler vos papilles (inutile de dîner avant !)
Karaoké pour chanter, rire et mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit
✨ Une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la fête entre
Mesdames, réservez votre soirée du samedi 30 mai 2026 pour un moment festif, convivial et 100 % féminin dans un cadre exceptionnel le Potager du Château à La Ferté-Saint-Aubin.
Au programme de cette Garden Party
Food truck créole pour régaler vos papilles (inutile de dîner avant !)
Karaoké pour chanter, rire et mettre l’ambiance jusqu’au bout de la nuit
✨ Une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la fête entre femmes
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30
Le Potager du Château 10 route d’Orléans, à La Ferté-Saint-Aubin
Entrée 8 €
⚠️ Places limitées à 80 participantes
Paiement possible sur place (CB, chèques ou espèces), sous réserve de disponibilité 8 .
4 Rue Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
? 100% feminine evening ?
On the program for this Garden Party:
? Creole food truck to tantalize your taste buds (no need to dine in!)
? Karaoke for sing-alongs, laughter and all-night fun!
? An evening of sharing, good humor and festivities
L’événement Soirée Féminité en Fête • Mai La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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