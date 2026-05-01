Week-end Théâtre amateur La Ferté-Saint-Aubin
Week-end Théâtre amateur La Ferté-Saint-Aubin vendredi 22 mai 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Week-end Théâtre amateur
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Amateurs de théâtre, ce rendez-vous est pour vous !
La Ville de La Ferté-Saint-Aubin vous invite à un week-end placé sous le signe de la scène et de la convivialité avec le Théâtre amateur !
Tarif unique pour les 2 jours 5 €
️ Gratuit pour les moins de 10 ans
Amateurs de théâtre, ce rendez-vous est pour vous !
La Ville de La Ferté-Saint-Aubin vous invite à un week-end placé sous le signe de la scène et de la convivialité avec le Théâtre amateur !
Du 22 au 23 mai 2026
Espace Madeleine Sologne
Vendredi 22 mai à 20h30
Les Décalés présentent leur nouvelle création
(Mise en scène Cie Idée Mobile)
Samedi 23 mai L’Atelier des Copains (Ménestreau-en-Villette)
15h00 Tout est bien qui commence mal
(comédie de Jean-Pierre Martinez)
20h00 La Souricière
(pièce de Agatha Christie)
Tarif unique pour les 2 jours 5 €
️ Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements 02 38 64 81 34 5 .
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34
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English :
? Theater lovers, this event is for you!
The town of La Ferté-Saint-Aubin invites you to a weekend of theatre and conviviality with the Théâtre amateur!
? Single price for 2 days: 5 ?
?? Free for children under 10
L’événement Week-end Théâtre amateur La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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