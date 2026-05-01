La Ferté-Saint-Aubin

Week-end Théâtre amateur

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Amateurs de théâtre, ce rendez-vous est pour vous !

La Ville de La Ferté-Saint-Aubin vous invite à un week-end placé sous le signe de la scène et de la convivialité avec le Théâtre amateur !

Tarif unique pour les 2 jours 5 €

️ Gratuit pour les moins de 10 ans

Amateurs de théâtre, ce rendez-vous est pour vous !

La Ville de La Ferté-Saint-Aubin vous invite à un week-end placé sous le signe de la scène et de la convivialité avec le Théâtre amateur !

Du 22 au 23 mai 2026

Espace Madeleine Sologne

Vendredi 22 mai à 20h30

Les Décalés présentent leur nouvelle création

(Mise en scène Cie Idée Mobile)

Samedi 23 mai L’Atelier des Copains (Ménestreau-en-Villette)

15h00 Tout est bien qui commence mal

(comédie de Jean-Pierre Martinez)

20h00 La Souricière

(pièce de Agatha Christie)

Tarif unique pour les 2 jours 5 €

️ Gratuit pour les moins de 10 ans

Renseignements 02 38 64 81 34 5 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 64 81 34

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English :

? Theater lovers, this event is for you!

The town of La Ferté-Saint-Aubin invites you to a weekend of theatre and conviviality with the Théâtre amateur!

? Single price for 2 days: 5 ?

?? Free for children under 10

L’événement Week-end Théâtre amateur La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-08 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN