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Théâtre • K Un parcours intime La Ferté-Saint-Aubin

Théâtre • K Un parcours intime La Ferté-Saint-Aubin

Théâtre • K Un parcours intime La Ferté-Saint-Aubin vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place de la Gare

Ville : 45240 La Ferté-Saint-Aubin

Département : Loiret

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 10 0 Tarif de base plein tarif

La Ferté-Saint-Aubin

Théâtre • K Un parcours intime

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Vendredi 29 mai à 20h30
K un parcours intime, de la Compagnie des Cousus
Danse, théâtre, musique, marionnettes…
4 artistes, 4 femmes mêlent leurs voix et leurs corps pour raconter une complicité ancienne, nouée autour de la danse. Une histoire tissée autour du parcours intime de chacune.
Théâtre K un parcours intime, de la Compagnie des Cousus
Vendredi 29 mai à 20h30
Danse, théâtre, musique, marionnettes…
4 artistes, 4 femmes mêlent leurs voix et leurs corps pour raconter une complicité ancienne, nouée autour de la danse. Une histoire tissée autour du parcours intime de chacune.
Ce spectacle raconte le courage et la force de Katelle, danseuse, dont la maladie à coupé son corps de la scène. Elle y revient, aujourd’hui, pour apprivoiser les limites de ce corps et renouer avec cet espace qui a été sa vie durant des années.
Espace Madeleine Sologne, la Ferté Saint-Aubin 10€ gratuit -10 ans. 0  .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Friday, May 29 at 8:30pm
K an intimate journey, by Compagnie des Cousus
Dance, theater, music, puppets?
4 artists, 4 women combine their voices and bodies to tell the story of a long-standing complicity built around dance. A story woven around each woman’s intimate journey.

L’événement Théâtre • K Un parcours intime La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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