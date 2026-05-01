La Ferté-Saint-Aubin

Théâtre • K Un parcours intime

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai à 20h30

K un parcours intime, de la Compagnie des Cousus

Danse, théâtre, musique, marionnettes…

4 artistes, 4 femmes mêlent leurs voix et leurs corps pour raconter une complicité ancienne, nouée autour de la danse. Une histoire tissée autour du parcours intime de chacune.

Théâtre K un parcours intime, de la Compagnie des Cousus

Vendredi 29 mai à 20h30

Danse, théâtre, musique, marionnettes…

4 artistes, 4 femmes mêlent leurs voix et leurs corps pour raconter une complicité ancienne, nouée autour de la danse. Une histoire tissée autour du parcours intime de chacune.

Ce spectacle raconte le courage et la force de Katelle, danseuse, dont la maladie à coupé son corps de la scène. Elle y revient, aujourd’hui, pour apprivoiser les limites de ce corps et renouer avec cet espace qui a été sa vie durant des années.

Espace Madeleine Sologne, la Ferté Saint-Aubin 10€ gratuit -10 ans. 0 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Friday, May 29 at 8:30pm

K an intimate journey, by Compagnie des Cousus

Dance, theater, music, puppets?

4 artists, 4 women combine their voices and bodies to tell the story of a long-standing complicity built around dance. A story woven around each woman’s intimate journey.

L’événement Théâtre • K Un parcours intime La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN