La Ferté-Saint-Aubin

Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Sud

Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:45:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-25

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

02 36 99 45 59

Places limité

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.

Samedi 4 juillet 9h45

De la Léproserie à l’église Saint-Aubin (via rue du Maréchal Pétain)

⏱️ Durée 2h | Tarif 2€

Départ place de la mairie

Samedi 25 juillet 9h45

De la Léproserie à l’église Saint-Aubin (via rue du Maréchal Pétain)

⏱️ Durée 2h | Tarif 2€

Départ place de la mairie

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne

02 36 99 45 59

⚠️ Nombre de places limité

Pour ne rien manquer, consultez le programme complet des Balades commentées de l’été à l’Office de Tourisme des Portes de Sologne. .

Place du Charles De Gaulle La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr

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English :

The Office de Tourisme des Portes de Sologne invites you to explore the local treasures through a series of friendly guided tours organized throughout the summer and until September in La Ferté-Saint-Aubin. Reservations required at the Tourist Office

? 02 36 99 45 59

Limited places

L’événement Balades commentées de l’été • La Ferté-Saint-Aubin partie Sud La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN