Fête nationale à Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand
mardi 14 juillet 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
Fête nationale à Mourmelon-le-Grand
Centre de secours et centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 22:45:00
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
La Ville de Mourmelon-le-Grand commémorera la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2026.
Le programme
– 11h00 cérémonie des sapeurs-pompiers (centre de secours, 83 chemin de Bussy) ;
– 20h00 prise d’armes du 501e RCC, suivie du défile (parking du centre culturel Napoléon III, 86 rue du général Gouraud) ;
– 21h15 distribution des lampions (parvis du centre culturel), puis retraite aux flambeaux dans les rues de Mourmelon ;
– 22h45 feu d’artifice (aux abords du stade de garnison, RD21). .
Centre de secours et centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 10 44
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English : Fête nationale à Mourmelon-le-Grand
L’événement Fête nationale à Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne