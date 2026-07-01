Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

Fête nationale à Mourmelon-le-Grand

Centre de secours et centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 22:45:00

Date(s) :

2026-07-14

Tout public

La Ville de Mourmelon-le-Grand commémorera la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2026.

Le programme

– 11h00 cérémonie des sapeurs-pompiers (centre de secours, 83 chemin de Bussy) ;

– 20h00 prise d’armes du 501e RCC, suivie du défile (parking du centre culturel Napoléon III, 86 rue du général Gouraud) ;

– 21h15 distribution des lampions (parvis du centre culturel), puis retraite aux flambeaux dans les rues de Mourmelon ;

– 22h45 feu d’artifice (aux abords du stade de garnison, RD21). .

Centre de secours et centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 10 44

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English : Fête nationale à Mourmelon-le-Grand

L’événement Fête nationale à Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne