Histoire de l’orgue, église St Laurent de Mourmelon le Grand, Mourmelon-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · église St Laurent de Mourmelon le Grand · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Histoire de l’orgue 19 et 20 septembre église St Laurent de Mourmelon le Grand Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de l’orgue par l’association « Les amis de l’orgue Jacquot Lavergne »
Visite de l’orgue avec accompagnateur,
Diaporama historique,
Ecoute de quelques morceaux joués par l’organiste.
église St Laurent de Mourmelon le Grand rue Joffre Mourmelon le Grand Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est église rénovée sous Napoléon III et restaurée après la guerre de 39/45 parking à proximité et rampe d’accès pour handicapés
Découverte de l’orgue
J P Caspar