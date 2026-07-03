Sport en Famille Mourmelon-le-Grand
dimanche 13 septembre 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
Sport en Famille
Parc Eugénie Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Sport en Famille est une journée festive et conviviale placée sous le signe du sport en famille et organisée par la Ville de Mourmelon-le-Grand.
Rendez-vous pour la 11ème édition le dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h au parc Eugénie.
Gratuit, ouvert à tous ! .
Parc Eugénie Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 79 48
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English : Sport en Famille
L’événement Sport en Famille Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne
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