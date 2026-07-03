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AGENDA · Mourmelon-le-Grand

Sport en Famille Mourmelon-le-Grand

dimanche 13 septembre 2026 · Mourmelon-le-Grand

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parc Eugénie
Ville
51400 Mourmelon-le-Grand
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Mourmelon-le-Grand

Sport en Famille

Parc Eugénie Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
Sport en Famille est une journée festive et conviviale placée sous le signe du sport en famille et organisée par la Ville de Mourmelon-le-Grand.

Rendez-vous pour la 11ème édition le dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h au parc Eugénie.

Gratuit, ouvert à tous !   .

Parc Eugénie Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 79 48 

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English : Sport en Famille

L’événement Sport en Famille Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne

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