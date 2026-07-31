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AGENDA · Mourmelon-le-Grand

La Route de Noël Mourmelon-le-Grand

vendredi 11 décembre 2026 · Mourmelon-le-Grand

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue du Maréchal Joffre
Ville
51400 Mourmelon-le-Grand
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Mourmelon-le-Grand

La Route de Noël

Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :
2026-12-11

Tout public
Marché de Noël avec plus de 40 exposants, descente du Père-Noël, animations, jeux, ateliers bricolage…   .

Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est  

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English : La Route de Noël

L’événement La Route de Noël Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne

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