AGENDA · Mourmelon-le-Grand
La Route de Noël Mourmelon-le-Grand
vendredi 11 décembre 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
La Route de Noël
Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Tout public
Marché de Noël avec plus de 40 exposants, descente du Père-Noël, animations, jeux, ateliers bricolage… .
Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est
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English : La Route de Noël
L’événement La Route de Noël Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne
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