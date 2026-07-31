Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

La Route de Noël

Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 17:00:00

fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Tout public

Marché de Noël avec plus de 40 exposants, descente du Père-Noël, animations, jeux, ateliers bricolage… .

Rue du Maréchal Joffre Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est

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English : La Route de Noël

L’événement La Route de Noël Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne