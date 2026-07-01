Visite de l’église de Mourmelon-le-Grand, Eglise Saint Laurent, Mourmelon-le-Grand

Informations pratiques

Visite de l’église de Mourmelon-le-Grand 19 et 20 septembre Eglise Saint Laurent Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diaporamas, exposition et concerts d’orgue par l’association « la Peuplée ».

Eglise Saint Laurent rue de l’église 51400 Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est 06 75 91 62 76 Église restaurée sous Napoléon III, détruite en partie pendant la 2ème guerre mondiale. Parkings aux alentours de la mairie et de l’église

Diaporamas, exposition

JP Caspar©