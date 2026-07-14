Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

Laissez-moi tranquille !

Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:45:00

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Le vendredi 18 septembre 2026 à 20h30, le centre culturel Napoléon III de Mourmelon-le-Grand accueillera la comédie « Laissez-moi tranquille ! », écrite et mise en scène par Catherine Praud et Rémi Viallet.

Cette pièce de boulevard entraîne les spectateurs dans une succession de quiproquos et de situations aussi cocasses qu’imprévisibles.

Alors que François pense enfin pouvoir annoncer à sa maîtresse qu’il quitte sa femme, l’arrivée d’un locataire inattendu va complètement bouleverser ses plans.

Entre rebondissements, humour et personnages hauts en couleur, cette comédie de 1h15 promet une soirée placée sous le signe du rire.

Tarifs 10 € (plein tarif) et 5 € (moins de 12 ans).

Billetterie en ligne www.billetweb.fr/laissez-moi-tranquille .

Centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 08

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English : Laissez-moi tranquille !

L’événement Laissez-moi tranquille ! Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne