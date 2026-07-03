Escape game Chien Pourri Mourmelon-le-Grand
samedi 26 septembre 2026 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
Escape game Chien Pourri
Médiathèque Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Le samedi 26 septembre à 14h00, la médiathèque de Mourmelon-le-Grand proposera aux enfants de 7 à 12 ans un escape game inspiré de l’univers de Chien Pourri ! , d’après les livres de Marc Boutavant et Colas Gutman.
À l’occasion de l’anniversaire de Chaplapla, les jeunes participants devront aider Chien Pourri à retrouver les codes d’un coffre renfermant un précieux cadeau, en résolvant une série d’énigmes disséminées dans Paris.
Une aventure ludique d’une heure, mêlant réflexion, coopération et amusement, imaginée par Le Lapin Blanc pour l’École des loisirs.
Animation gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque au 03 26 66 57 07. .
Médiathèque Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 07
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English : Escape game Chien Pourri
L’événement Escape game Chien Pourri Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne
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