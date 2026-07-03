Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

Escape game Chien Pourri

Médiathèque Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Le samedi 26 septembre à 14h00, la médiathèque de Mourmelon-le-Grand proposera aux enfants de 7 à 12 ans un escape game inspiré de l’univers de Chien Pourri ! , d’après les livres de Marc Boutavant et Colas Gutman.

À l’occasion de l’anniversaire de Chaplapla, les jeunes participants devront aider Chien Pourri à retrouver les codes d’un coffre renfermant un précieux cadeau, en résolvant une série d’énigmes disséminées dans Paris.

Une aventure ludique d’une heure, mêlant réflexion, coopération et amusement, imaginée par Le Lapin Blanc pour l’École des loisirs.

Animation gratuite, sur inscription auprès de la médiathèque au 03 26 66 57 07. .

Médiathèque Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est +33 3 26 66 57 07

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English : Escape game Chien Pourri

L’événement Escape game Chien Pourri Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne