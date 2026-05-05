Fête nationale à Saint-Arnoult, Devant la salle polyvalente, Saint-Arnoult
Fête nationale à Saint-Arnoult, Devant la salle polyvalente, Saint-Arnoult lundi 13 juillet 2026.
Fête nationale à Saint-Arnoult Lundi 13 juillet, 00h00 Devant la salle polyvalente Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
À l’occasion de la Fête nationale à Saint-Arnoult, venez partager un moment convivial et festif ! Fête nationale à Saint-Arnoult. Repas cuisiné sur place, feu d’artifice pour illuminer la soirée, puis ambiance garantie avec la soirée dansante pour prolonger la fête tous ensemble.
Devant la salle polyvalente 41800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 10 06 »}]
À l’occasion de la Fête nationale à Saint-Arnoult, venez partager un moment convivial et festif ! Fête nationale à Saint-Arnoult. Repas cuisiné sur place, feu d’artifice pour illuminer la soirée, puis Fête Nationale – 14 juillet
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