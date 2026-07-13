UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Rémy-de-Provence

Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30.
Nuit Taurine.

Mardi 14 juillet 2026 de 11h à 0h.
Fête Nationale. Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

Découvrez le programme de la Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 juillet !
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence

Programme pour la Fête Nationale 2026

Dimanche 13 juillet Nuit Taurine
Centre ville & Place de la République
• 21h30 Bandido par la manade Martel
• 22h15 Encierro par la manade Martel

Lundi 14 juillet Fête Nationale
Place de la République
• 11h Commémoration aux monuments aux morts
• 19h A côté de l’Église Apéritif concert avec l’orchestre Éric Ferrari
• 21h30 Départ de la mairie arrivée place de la république Pégoulade avec la Dame de Saint-Rémy et sa demoiselle d’honneur
• 22h A côté de l’Église Grand bal avec l’orchestre Éric Ferrari

Rendez-vous les 13 et 14 juillet pour deux jours de fête, de traditions et d’émotions au cœur de Saint-Rémy !   .

Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 05 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the programme for the Fête Nationale in Saint-Rémy-de-Provence on 14 July!

L’événement Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)