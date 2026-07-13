Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30.
Nuit Taurine.
Mardi 14 juillet 2026 de 11h à 0h.
Fête Nationale. Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
Découvrez le programme de la Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 juillet !
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence
Programme pour la Fête Nationale 2026
Dimanche 13 juillet Nuit Taurine
Centre ville & Place de la République
• 21h30 Bandido par la manade Martel
• 22h15 Encierro par la manade Martel
Lundi 14 juillet Fête Nationale
Place de la République
• 11h Commémoration aux monuments aux morts
• 19h A côté de l’Église Apéritif concert avec l’orchestre Éric Ferrari
• 21h30 Départ de la mairie arrivée place de la république Pégoulade avec la Dame de Saint-Rémy et sa demoiselle d’honneur
• 22h A côté de l’Église Grand bal avec l’orchestre Éric Ferrari
Rendez-vous les 13 et 14 juillet pour deux jours de fête, de traditions et d’émotions au cœur de Saint-Rémy ! .
Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 05 22
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English :
Discover the programme for the Fête Nationale in Saint-Rémy-de-Provence on 14 July!
L’événement Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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