Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 21h30.

Nuit Taurine.

Mardi 14 juillet 2026 de 11h à 0h.

Fête Nationale. Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Découvrez le programme de la Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 juillet !

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Rémy-de-Provence



Programme pour la Fête Nationale 2026



Dimanche 13 juillet Nuit Taurine

Centre ville & Place de la République

• 21h30 Bandido par la manade Martel

• 22h15 Encierro par la manade Martel



Lundi 14 juillet Fête Nationale

Place de la République

• 11h Commémoration aux monuments aux morts

• 19h A côté de l’Église Apéritif concert avec l’orchestre Éric Ferrari

• 21h30 Départ de la mairie arrivée place de la république Pégoulade avec la Dame de Saint-Rémy et sa demoiselle d’honneur

• 22h A côté de l’Église Grand bal avec l’orchestre Éric Ferrari



Rendez-vous les 13 et 14 juillet pour deux jours de fête, de traditions et d’émotions au cœur de Saint-Rémy ! .

Centre-Ville de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 05 22

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English :

Discover the programme for the Fête Nationale in Saint-Rémy-de-Provence on 14 July!

L’événement Fête Nationale à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles