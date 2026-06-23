Villiers-sur-Loir

Fête nationale à Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrons la fête nationale avec bal, feu d’artifice et soirée dansante ! Rendez-vous sous les étoiles !

Fête nationale à Villiers-sur-Loir. Programme de la soirée concert de l’harmonie de Villiers-sur-Loir

à 19h30, repas champêtre, feu d’artifice à 23h puis bal des pompiers. .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 90 83 mairie@villierssurloir.fr

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English :

Celebrate Bastille Day with a ball, fireworks and dancing! See you under the stars!

L’événement Fête nationale à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois