Fête nationale à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir
Fête nationale à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir lundi 13 juillet 2026.
Villiers-sur-Loir
Fête nationale à Villiers-sur-Loir
Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Célébrons la fête nationale avec bal, feu d’artifice et soirée dansante ! Rendez-vous sous les étoiles !
Fête nationale à Villiers-sur-Loir. Programme de la soirée concert de l’harmonie de Villiers-sur-Loir
à 19h30, repas champêtre, feu d’artifice à 23h puis bal des pompiers. .
Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 90 83 mairie@villierssurloir.fr
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English :
Celebrate Bastille Day with a ball, fireworks and dancing! See you under the stars!
L’événement Fête nationale à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois