Fête Nationale Anneyron
Fête Nationale Anneyron lundi 13 juillet 2026.
Anneyron
Fête Nationale
Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fêtons ensemble la Fête Nationale le 13 juillet avec un repas des commerçants, un feu d’artifice offert par la municipalité, un bal populaire animé par un DJ et une buvette tenue par les conscrits 2008.
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Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 51 11 mairie@anneyron.fr
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English :
Let’s celebrate National Day together on July 13 with a meal hosted by local merchants, a fireworks display sponsored by the municipality, a community dance with a DJ, and a refreshment stand run by the 2008 conscripts.
L’événement Fête Nationale Anneyron a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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