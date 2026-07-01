AGENDA · Ardin
Fête Nationale Ardin
lundi 13 juillet 2026 · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Fête Nationale
Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Centre loisirs du Chaillot
Repas et feu d’artifice à 23h00. .
Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Ardin a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine
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