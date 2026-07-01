Informations pratiques

Ardin

Fête Nationale

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Centre loisirs du Chaillot

Repas et feu d’artifice à 23h00. .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Ardin a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine