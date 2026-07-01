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AGENDA · Ardin

Fête Nationale Ardin

lundi 13 juillet 2026 · Ardin

Fête Nationale Ardin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Centre de loisirs du Chaillot
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Ardin

Fête Nationale

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Centre loisirs du Chaillot
Repas et feu d’artifice à 23h00.   .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09 

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Ardin a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine

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