AGENDA · Ardin
Méchoui Ardin
dimanche 26 juillet 2026 · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Méchoui
Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Grand méchoui annuel proposé à la population Ardinoise et voisine, un
moment festif et convivial à ne pas rater. Buvette sur place, jeux l’après midi. .
Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89
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English : Méchoui
L’événement Méchoui Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine
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