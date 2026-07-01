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AGENDA · Ardin

Méchoui Ardin

dimanche 26 juillet 2026 · Ardin

Méchoui Ardin

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Centre de loisirs du Chaillot
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Ardin

Méchoui

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Grand méchoui annuel proposé à la population Ardinoise et voisine, un
moment festif et convivial à ne pas rater. Buvette sur place, jeux l’après midi.   .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89 

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English : Méchoui

L’événement Méchoui Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine

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