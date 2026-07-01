Informations pratiques

Ardin

Méchoui

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Grand méchoui annuel proposé à la population Ardinoise et voisine, un

moment festif et convivial à ne pas rater. Buvette sur place, jeux l’après midi. .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89

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English : Méchoui

L’événement Méchoui Ardin a été mis à jour le 2026-07-02 par CC Val de Gâtine