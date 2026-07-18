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Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles Place Louis Dutaud Ardin

samedi 19 septembre 2026 · Place Louis Dutaud · Ardin

Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles Place Louis Dutaud Ardin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place Louis Dutaud
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Ardin

Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles

Place Louis Dutaud Eglise Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre, l’Association archéologique et historique d’Ardin présentera une exposition de minéraux et de fossiles à la mairie d’Ardin.

Des visites libres et gratuites de l’église Notre-Dame seront possibles tout au long du week-end. Une visite commentée aura lieu le samedi et le dimanche à 15 heures.

À la suite de cela, le circuit Les petites histoires du bourg d’Ardin permettra notamment de découvrir le site géologique de la Marbrière ainsi que les nombreux lavoirs et fontaines du village.   .

Place Louis Dutaud Eglise Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles Ardin a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine

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