Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles Place Louis Dutaud Ardin
samedi 19 septembre 2026 · Place Louis Dutaud · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles
Place Louis Dutaud Eglise Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21 septembre, l’Association archéologique et historique d’Ardin présentera une exposition de minéraux et de fossiles à la mairie d’Ardin.
Des visites libres et gratuites de l’église Notre-Dame seront possibles tout au long du week-end. Une visite commentée aura lieu le samedi et le dimanche à 15 heures.
À la suite de cela, le circuit Les petites histoires du bourg d’Ardin permettra notamment de découvrir le site géologique de la Marbrière ainsi que les nombreux lavoirs et fontaines du village. .
Place Louis Dutaud Eglise Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites de l’église, exposition de minéraux et fossiles Ardin a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Val de Gâtine
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