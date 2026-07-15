Informations pratiques

Ardin

Chant sous les voûtes et bal trad

Eglise Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Double événement musical le vendredi 7 août à Ardin. À 19 h, un concert gratuit de chants polyphoniques sera donné en l’église Notre-Dame, dont l’acoustique mettra pleinement en valeur ce répertoire. Dirigés par Soizic Drogueux, musicienne professionnelle (voix et accordéon), les choristes ont travaillé toute la semaine au Gîte de Rochard dans le cadre d’un stage. Ils proposeront un voyage à travers différents répertoires médiéval, traditionnel, moderne, sacré et populaire.

À l’issue du concert, bal trad place des Acadiens avec le groupe Les Tourne Bourriques. Une soirée proposée par la Commune d’Ardin et l’association L’Aulne (contact 06 81 23 55 19).

Espace pique-nique, buvette et restauration sur place. .

Eglise Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09

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English : Chant sous les voûtes et bal trad

L’événement Chant sous les voûtes et bal trad Ardin a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine