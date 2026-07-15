Soirée apéro fontaine Rue du petit feuillu Ardin
vendredi 4 septembre 2026 · Rue du petit feuillu · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Soirée apéro fontaine
Rue du petit feuillu Lavoir Sainte-Anne de Dilay Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Comme chaque année après la rentrée, la commune d’Ardin donne rendez-vous aux habitants pour une soirée conviviale autour d’un lavoir récemment restauré par les bénévoles, sous la houlette de l’Association Culturelle de l’Autize.
Le vendredi 4 septembre, les festivités se dérouleront à la fontaine-lavoir de Sainte-Anne, au hameau de Dilay. Apéritif offert par la municipalité, buvette et restauration assurées par l’association Les Archers de l’Autize et animation musicale avec le groupe Trad’n beers. .
Rue du petit feuillu Lavoir Sainte-Anne de Dilay Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée apéro fontaine
L’événement Soirée apéro fontaine Ardin a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine
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