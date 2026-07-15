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Soirée apéro fontaine Rue du petit feuillu Ardin

vendredi 4 septembre 2026 · Rue du petit feuillu · Ardin

Soirée apéro fontaine Rue du petit feuillu Ardin

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du petit feuillu
Adresse
Lavoir Sainte-Anne de Dilay
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Ardin

Soirée apéro fontaine

Rue du petit feuillu Lavoir Sainte-Anne de Dilay Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Comme chaque année après la rentrée, la commune d’Ardin donne rendez-vous aux habitants pour une soirée conviviale autour d’un lavoir récemment restauré par les bénévoles, sous la houlette de l’Association Culturelle de l’Autize.

Le vendredi 4 septembre, les festivités se dérouleront à la fontaine-lavoir de Sainte-Anne, au hameau de Dilay. Apéritif offert par la municipalité, buvette et restauration assurées par l’association Les Archers de l’Autize et animation musicale avec le groupe Trad’n beers.   .

Rue du petit feuillu Lavoir Sainte-Anne de Dilay Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée apéro fontaine

L’événement Soirée apéro fontaine Ardin a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine

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