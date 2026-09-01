Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin
jeudi 24 septembre 2026 · Ardin
Informations pratiques
Ardin
Randonnée cyclotouriste des séniors
Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 07:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Randonnée cyclo. 2 circuits de marche, 1 circuit à l’attention des séniors désireux de profiter d’un moment de convivialité sur nos routes, suivi du verre de l’amitié et repas pour ceux qui le souhaiteront. .
Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89
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English : Randonnée cyclotouriste des séniors
L’événement Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine
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