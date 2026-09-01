Informations pratiques

Ardin

Randonnée cyclotouriste des séniors

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 07:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Randonnée cyclo. 2 circuits de marche, 1 circuit à l’attention des séniors désireux de profiter d’un moment de convivialité sur nos routes, suivi du verre de l’amitié et repas pour ceux qui le souhaiteront. .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89

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English : Randonnée cyclotouriste des séniors

L’événement Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine