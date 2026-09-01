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Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin

jeudi 24 septembre 2026 · Ardin

Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Centre de loisirs du Chaillot
Ville
79160 Ardin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Ardin

Randonnée cyclotouriste des séniors

Centre de loisirs du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 07:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Randonnée cyclo. 2 circuits de marche, 1 circuit à l’attention des séniors désireux de profiter d’un moment de convivialité sur nos routes, suivi du verre de l’amitié et repas pour ceux qui le souhaiteront.   .

Centre de loisirs du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 07 34 89 

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English : Randonnée cyclotouriste des séniors

L’événement Randonnée cyclotouriste des séniors Ardin a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Val de Gâtine

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