Informations pratiques

Ardin

Concert de musique baroque

Eglise Notre-Dame Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du festival régional des Coréades, Festival d’Automne en Nouvelle Aquitaine, qui se déroule du 23 septembre au 12 octobre, l’ensemble Violons de poche, dirigé par Anne‑Violaine Caillaux, donnera un concert de musique baroque le samedi 10 octobre à 20 h 30, en l’église Notre‑Dame d’Ardin.

Au programme de ce concert des œuvres de Vivaldi, Haendel, Pachelbel, Corelli, Cazzati, avec Dagmar Saskova, mezzo.

Pascal Peroteau récitera un conte d’après la légende de Pierrot et Colombine intitulé Les masques et la plume . .

Eglise Notre-Dame Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 30 09

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English : Concert de musique baroque

L’événement Concert de musique baroque Ardin a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine